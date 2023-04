«Cela fait des siècles que, à chaque innovation technologique, il y a une mutation dans tous les emplois»

Le succès retentissant connu par ChatGPT s’est rapidement accompagné d’interrogations. De doutes. De craintes. Une est revenue plus particulièrement : celle de voir les machines remplacer le travail de l’homme. Une peur légitime qui accompagne l’ensemble des évolutions technologiques. Mais qu’en est-il réellement ? Il est pour l’heure difficile de déterminer l’impact qu’aura une telle intelligence artificielle (et ses concurrents) sur notre futur.

On peut néanmoins s’intéresser à notre passé pour comprendre notre présent et appréhender l’avenir. Car les inquiétudes d’aujourd’hui ne sont pas différentes de celles connues avec la robotisation/l’automatisation. On craignait alors de voir l’humain disparaître au profit des robots, comme pour les machines des années auparavant. Ce ne fut, évidemment, pas le cas même si cela a transformé certains secteurs. Comme dans les entrepôts. « Alors en réalité, le travail qu’on va venir soulager, c’est un travail qui est à haut niveau de pénibilité, sur des systèmes qui ne sont pas automatisés. On peut avoir des opérateurs qui vont jusqu’à quinze kilomètres par jour, qui doivent porter des charges lourdes, qui ont des rythmes de travail, qui peuvent être compliqués, avec des horaires postés notamment et dans les conditions d’un entrepôt. On vient aider les opérateurs qui travaillent dans ce type de conditions », nous explique Stéphanie Foucart, responsable R&D au sein d’Exotec, entreprise française qui fabrique des robots dans l’optique de préparer les commandes dans les entrepôts d’e-commerce.