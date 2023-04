La Cour des comptes souligne des inégalités et demande de mettre de l’ordre dans les tantièmes appliqués aux pensions

Le tantième, ou fraction de carrière (soit la valeur relative de chaque période de service), est l’un des éléments qui fondent le calcul de la pension des fonctionnaires. Il trouve son origine dans une loi de 1844 qui a été modifiée à plusieurs reprises par la suite. Certaines fonctions ont droit à des tantièmes préférentiels, soit une fraction plus avantageuse, en raison – à l’origine – de conditions plus difficiles (danger, pénibilité, etc.)

Au fil du temps, des tantièmes préférentiels se sont ajoutés pour des motifs divers, comme une carrière plus courte, et bénéficient aujourd’hui à diverses fonctions : pompiers, policiers, militaires, enseignants, magistrats, ministres du culte, personnel statutaire de la SNCB, techniciens de la RTBF et de la VRT, commissaires d’arrondissement, contrôleurs des travaux dans les polders, etc. Parfois, ceux-ci sont justifiés mais pas toujours.