On a testé le nouvel escape game historique de Rouen, « Rejoignez la Résistance ! »

C’est pourtant une veste de soldat allemand que mes coéquipiers et moi-même devons enfiler alors que nous n’avons pas encore franchi la porte de la Tour Jeanne-d’Arc. Je glisse mes mains dans les larges poches kaki et en sors une clé de vestiaire avec mon nom : Stéphane Schneider. Tant pis pour Germaine…

« Libérez Rouen ! » L’injonction, placardée pour faire la promotion du nouvel escape game du Donjon , a de quoi me séduire. Non que j’aie l’âme particulièrement patriote, mais, après deux scénarios inspirés du Moyen Âge (en 2017 et 2019), l’idée de me glisser dans la peau d’une Lucie Aubrac ou d’une Germaine Tillon me paraît follement intrigant.

Pour la première fois, le scénario commence donc à l’extérieur de l’escape game et remonte le temps en août 1944 , époque à laquelle le Donjon fut transformé en bunker. Notre mission, inspirée de faits réels, est d’infiltrer la salle des transmissions et de voler des plans stratégiques pour les forces canadiennes alliées qui s’apprêtent à libérer Rouen.

En pénétrant dans le Donjon, deux soldats allemands montent la garde. Avec nos tenues militaires, on se fond dans le décor. Mais une fois entrés dans le bunker, on est bien en peine de savoir quoi faire. Trouver la première énigme, celle dont découleront toutes les autres, est toujours le plus difficile.

Au musée des Beaux-Arts à Rouen, nos ancêtres les Vikings

Sprechen Sie deutsch ?

À tour de rôle, on fouille sous les casques de la Seconde Guerre mondiale, on reluque les affiches de propagande, on feuillette des livres rouges estampillés « Deutschland »… En vain. La seule consigne transmise par notre contact, Julia Dubois, est de distraire les soldats ennemis. Je convoque tout ce qu’il me reste de mes études d’allemand pour assommer l’un des gardiens de « Fragen » [questions NDLR] pendant qu’un de mes coéquipiers en profite pour fouiller son bureau. Rien.

Caché par un autre tableau, un triptyque de Raoul Dufy dévoilé à Rouen

Deux autres collègues ont plus de chance avec le second soldat, et cette diversion nous permet de trouver la première clé.

Comme dans un film d’espionnage

À partir de là, le jeu est lancé. Comme dans un film d’espionnage, notre petite équipe devra apprendre à parler en langage codé, pirater une radio, craquer le code d’un coffre-fort. Un problème technique nous fait perdre dix minutes ; notre manque de coordination encore quinze autres. Au final, nous arrivons à récupérer les plans en plus d’une heure. Pas glorieux, mais au moins, on a sauvé Rouen… et on a passé un bon moment.

Pas de réalité virtuelle, qui était la grosse plus-value du précédent scénario, mais une partie jeu de rôle plutôt amusante. Même si une énigme nous a paru fastidieuse, la reconstitution historique fait son effet. Et le charme de ce lieu qui a traversé les époques, même au bout du troisième scénario, opère toujours…