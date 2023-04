Salvatore, un frère évangélique, s’est fait voler sa nouvelle trottinette à 700 euros alors qu’il distribuait de la nourriture aux gens dans le besoin à Bruxelles: «Je ne leur en veux pas... que Dieu les bénisse, eux et ma trottinette»

Salvatore, un frère évangélique, a contacté nos confrères de RTL pour leur faire part de sa mésaventure. Il explique s’être fait voler sa trottinette alors qu’il était en pleine distribution de nourriture. Et s’il n’en veut pas aux voleurs, Salvatore est attristé par la perte de son sac, qui était accroché à sa trottinette. Il espère toujours le récupérer. de videos Avant d’être à la pension, Salvatore, âgé de 63 ans, était glacier. Aujourd’hui, il a décidé de consacrer son temps à aider les autres. « On devra tous quitter cette Terre un jour ou l’autre. Autant faire le bien autour de nous avant de partir », explique le sexagénaire. Pour ce faire, Salvatore se joint tous les lundis à 14 autres frères évangéliques pour distribuer de la nourriture aux personnes dans le besoin sur la place Victor Horta à Bruxelles. « C’est devenu une sorte de rendez-vous. Il y a plein de gens qui nous attendent à chaque fois. On essaie de leur apporter un peu de réconfort avec ce qu’on a », témoigne encore Salvatore.

Pour se rendre sur place, Salvatore avait pris sa trottinette. « Je venais tout juste de l’acheter il y a six mois. Elle n’avait même pas 40 kilomètres au compteur », explique-t-il. Sa trottinette toute neuve, qu’il avait achetée pas moins de 700 euros, lui a été volée alors qu’il se trouvait sur la place Victor Horta. « Il était environ 18h30 quand on a commencé à décharger les provisions. On ne peut pas se garer directement sur la place donc on fait généralement des allers-retours pour tout installer », explique Salvatore.

« J’ai cru à une blague » Une dizaine de mètres seulement le séparait lui de la camionnette contre laquelle était posée sa trottinette. « À peine le temps de me retourner, qu’elle avait disparu. J’étais en panique. J’ai demandé aux gens autour s’ils avaient vu quelque chose et on m’a dit qu’ils venaient de voir un garçon de 13 ans partir avec ma trottinette », explique le Belge. « J’ai cru à une blague », ajoute-t-il. Mais très vite, ce n’est plus pour la trottinette qu’il s’inquiète, mais bien pour son sac à dos, qu’il avait laissé dessus. « J’avais un sac à dos sur ma trottinette, avec les clés de ma voiture, de ma maison, mon agenda, des photos… tout ! », déplore Salvatore.

L’évangélique pense qu’il ne récupérera jamais sa trottinette. Mais pour ses affaires personnelles, il reste optimiste. « Je ne demande qu’une chose : c’est de retrouver mon sac. Ce serait vraiment gentil de leur part. Je n’ai pas besoin de ma trottinette, ce n’est que du matériel. Mais dans mon sac, j’avais des photos uniques de mes parents qui viennent de décéder. C’est surtout ça qui m’importe. Pour le reste, que Dieu les bénisse. Eux, et ma trottinette ! », ajoute le sexagénaire.