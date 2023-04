Quand l’Armada de Rouen inspire les auteurs : deux nouveaux livres jeunesse à ne pas manquer

L’Armada approche vite, très vite. Les plus beaux voiliers et les plus prestigieux navires ont rendez-vous sur les quais de la Seine à Rouen entre le 8 et le 18 juin 2023. Un événement à ne pas manquer, et totalement gratuit ! Pour patienter jusque-là, et imprégner les plus jeunes de cette ambiance si particulière, Paris-Normandie a sélectionné deux nouveaux livres jeunesse.

« 2189, l’Armada des exilés climatiques », de Nadège Langbour La Rouennaise Nadège Langbour, professeure de français au collège Louise-Michel de Saint-Étienne-du-Rouvray, signe aussi des romans jeunesse dont le dernier s’intitule «2189, l’Armada des exilés climatiques» - Photo Paris-Normandie

De l’amitié, de l’amour et du danger. La montée des eaux, des écosystèmes malmenés, la survie de l’humanité… Nadège Langbour signe une nouvelle fiction, éditée par L’Harmattan dans la collection Archipels et intitulée 2189, l’Armada des exilés climatiques. Professeure de lettres et chercheuse en littérature, la Rouennaise plonge son lecteur dans un roman d’anticipation autour de la question des enjeux liés au réchauffement de la planète et du grand rassemblement de voiliers qui se déroule tous les quatre ou cinq ans depuis 1989 dans la capitale normande.

Deux siècles après la toute première édition de l’Armada, les navires domptent un fleuve devenu dangereux avec la montée des eaux. À tel point que certains bateaux sont même devenus volants. Et qu’ils transportent, clandestinement, des exilés climatiques qui ont fui leurs terres englouties… Les enjeux écologiques sont « une thématique qui me porte dans ma vie quotidienne au travers des petits gestes qu’on peut faire pour préserver la ressource eau ou limiter son empreinte carbone ». Alors si Nadège Langbour peut sensibiliser à la question du réchauffement climatique à travers ses histoires, elle fonce ! « En revanche, j’essaie quand même de trouver une fin positive parce que je ne veux pas désespérer mes jeunes lecteurs. » « 2189 L’Armada des exilés climatiques », de Nadège Langbour, éditions L’Harmattan, 17 €. La langue française s’apprend à travers la culture normande et l’Armada « L’Armada sur les épaules de papa » «L’Armada sur les épaules de papa», de Lola et Pierdu Elle son signe son premier album jeunesse, L’Armada sur les épaules de Papa, qui s’apprête à sortir courant mai 2023 chez Skjaldmö éditions. Un événement qui est tout sauf le fruit du hasard. Journaliste à Paris-Normandie, Lolita Blassieaux a longtemps travaillé dans la presse jeunesse. « Et j’ai toujours baigné dans la littérature jeunesse. » Depuis son enfance, elle écrit des histoires. Et quelques semaines après être devenue maman à l’été 2022, la jeune trentenaire a songé à l’Armada, un événement dont elle raffole. En quelques minutes, sur son téléphone, elle a déroulé le scénario de L’Armada sur les épaules de papa. L’histoire d’une fillette qui se rend sur les quais de Rouen pour contempler le spectacle offert par les voiliers. Magie dont elle est privée visuellement jusqu’à ce qu’elle prenne un peu de hauteur. « J’aime bien me mettre à la hauteur des enfants qui n’ont pas les mêmes perspectives que les adultes », confie celle qui signe son livre sous le prénom Lola, car « c’est comme ça que tout le monde m’appelle ». C’est d’abord dans son entourage, auprès des plus jeunes, qu’elle a testé son histoire, avant de la raconter dans des écoles. « Les enseignants ont aussi aimé. » Et elle a frappé à la porte de Skjaldmö éditions, qui lui a présenté l’illustrateur Pierdu. La suite, on ne la connaît pas encore, mais ce qui est sûr, c’est que l’histoire d’auteure de Lola n’est pas finie.