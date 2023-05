«La tour infernale»: l’apogée du film catastrophe

Cinquante ans après sa réalisation, on n’a jamais fait mieux que « La tour infernale ». On vous explique pourquoi. Chaud devant !

Dans les années 70, le genre du film catastrophe est à la mode avec « Tremblement de terre » et ses immeubles qui s’effondrent ou « L’aventure du Poséidon » et son paquebot de croisière qui se renverse. Mais « La tour infernale » va pousser le curseur beaucoup plus loin, à tous les niveaux.

Qui l’eût cru ? Lors de sa sortie en 1974, « La tour infernale » était aux yeux de beaucoup de critiques l’incarnation parfaite du cinéma commercial américain. Et pourtant, un demi-siècle plus tard, c’est bien aux honneurs d’un prime time sur la chaîne culturelle Arte qu’a droit le long métrage de John Guillermin. Comme souvent, le temps a fait son œuvre et le film, tout feu tout flamme, est ainsi devenu un classique du 7e Art, une œuvre aussi flamboyante qu’incandescente.

À commencer par le casting ! Car si, généralement, les films de ce registre font appel à des acteurs sur le déclin (Charlton Heston, Ernest Borgnine), ici, c’est le gratin des vraies stars de l’époque, encore au sommet de leur gloire, qui se retrouve confiné dans l’immeuble en feu et tente d’échapper aux flammes. L’affiche réunit notamment les deux plus grandes vedettes hollywoodiennes du moment, Paul Newman, dans la peau de l’architecte responsable du gratte-ciel, et Steve McQueen, dans celle du chef des pompiers. Une rencontre au sommet. Mais aussi la confrontation de deux géants à l’ego aussi démesuré que leur cachet. Ainsi, McQueen insistera pour avoir exactement le même nombre de répliques que Newman.

Le film disposera aussi d’un budget faramineux pour l’époque de 14 millions de dollars (à titre d’exemple, trois ans plus tard, « La guerre des étoiles » ne coûtera « que » 8 millions de dollars). Il faut dire que ce sont deux des plus grands studios hollywoodiens qui se sont associés pour le produire : la Warner et la Fox.

Chacun travaillait sur un projet similaire et, plutôt que de se faire la guerre, ils ont intelligemment décidé d’allier leurs forces (et leurs dollars). Ce qui donnera un des films les plus spectaculaires jamais conçus. Et surtout jamais égalé.

Zéro effet spécial numérique

Certaines des scènes demeurent toujours aussi efficaces et haletantes 50 ans plus tard. Pourtant, des films catastrophes, on en a vu défiler depuis : sur les tornades (« Twister »), les météorites qui menacent la Terre (« Armageddon » et « Deep Impact »), la fin du monde (« 2012 », « Le jour d’après »). Le tout à grand renfort d’effets spéciaux numériques.

Mais dans son genre, « La tour infernale » demeure le mètre étalon… tout simplement parce qu’il s’agit de vraies flammes, pas d’images de synthèse. Et à ce jour, aucun ordinateur n’est arrivé à recréer le feu de façon vraiment réaliste. Rien que pour ça, on ne fera sans doute jamais aussi bien.