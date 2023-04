Le ministre des Affaires sociales Frank Vandenbroucke réclame un contrôle plus efficace des déclarations d’accident de travail

Le vice-Premier ministre Vooruit était interrogé par Peter Mertens (PVDA-PTB), Nathalie Muylle (CD&V) et Catherine Fonck (Les Engagés) à la suite d’un reportage diffusé sur la VRT. Les compagnies d’assurances ont rejeté, en 2021, 14,6 % des déclarations d’accidents de travail. Plus de 21.000 travailleurs ont vu leur déclaration refusée, ressort-il de chiffres de l’Agence fédérale des risques professionnels (Fedris), relayés dans le reportage de l’émission Pano. Selon la CSC, qui siège au comité de gestion de Fedris, un refus sur cinq serait abusif.

Le ministre s’est dit favorable à des contrôles renforcés, plus ciblés et plus efficaces. Il en discutera avec les syndicats et au sein du gouvernement fédéral.