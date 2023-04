Jusqu’à 6 ans de prison requis pour une tentative d’assassinat à Namur dans un contexte de bandes urbaines

Le jour des faits, le frère d’un des prévenus a été agressé : deux membres d’une bande urbaine namuroise ont tenté de lui porter des coups de couteau. Son frère et ses amis se sont alors mis à la recherche des agresseurs. Un membre du clan adverse a été séquestré afin qu’il les mène à leur cible. Il a été frappé et dépouillé de ses effets personnels. Vers 4h, une course-poursuite de plusieurs kilomètres a eu lieu, lors de laquelle plusieurs coups de feu ont été tirés.

Le parquet de Namur a requis ce jeudi jusqu’à six ans de prison envers dix prévenus impliqués dans une tentative d’assassinat commise à Namur le 12 avril 2019. Outre la tentative d’assassinat dont doivent répondre trois prévenus, les autres ont dû s’expliquer au sujet d’un vol avec violence, de coups et blessures volontaires avec préméditation, de détention arbitraire, de menaces, de détention d’armes prohibées et de violation de domicile, le tout sous forme d’association de malfaiteurs.

Six ans de prison sont requis contre l’instigateur des faits et contre un deuxième prévenu. Des peines de quatre ans sont réclamées pour deux prévenus. Trois ans sont requis pour deux autres, et deux ans le sont pour deux co-prévenus. Une peine de six mois est réclamée contre l’auteur de l’agression initiale.