La Finlande vers un gouvernement d’alliance entre centre-droit et extrême droite: «Il y a certainement des choses sur lesquelles nous pourrons tomber d’accord en matière d’immigration»

Les négociations officielles en vue de former un gouvernement, qui doivent commencer le 2 mai, réuniront la Coalition nationale (centre droit) qu’il dirige et le Parti des Finlandais (extrême droite) ainsi que deux autres petits partis, a annoncé M. Orpo, au cours d’une conférence de presse à Helsinki.

« Il y a bien sûr des différences entre les partis. Et, certainement, comme on le sait, il y a des questions sur lesquelles ces visions différentes existent », a-t-il dit devant la presse.

Mais au terme des discussions préliminaires, « nous avons collectivement estimé que ces questions pouvaient être réglées. Il n’y a pas de différences insurmontables », a affirmé M. Orpo.

La droite a déjà gouverné avec le Parti des Finlandais (ex-Vrais Finlandais) entre 2015 et 2017, date d’une scission au sein de la formation eurosceptique qui avait abouti à une ligne plus dure, notamment en matière migratoire.

Installé depuis plus de vingt ans dans la vie politique finlandaise, le parti est classé entre la droite souverainiste et l’extrême droite par les politologues.

Militant à long terme pour un « Fixit » – une sortie de la Finlande de l’Union européenne –, la formation a basculé ces dernières années d’un discours principalement eurosceptique vers une priorité anti-immigration.

La question s’annonce comme le point le plus difficile pour nouer une alliance.

Quand le parti nationaliste milite pour d’importantes restrictions, M. Orpo défend lui une immigration de travail pour contrer le fort vieillissement de la population finlandaise.

« Ce sera un sujet de négociation. C’est une question très importante pour nous : l’immigration qui menace la sécurité comme l’économie », a déclaré jeudi Riikka Purra, la dirigeante du Parti des Finlandais.

Immigration et UE

« Dans le même temps, nous ne sommes aucunement opposés à toute immigration. Il y a certainement des choses sur lesquelles nous pourrons tomber d’accord en matière d’immigration de travail », a-t-elle dit.

Jusqu’ici allié au Parlement européen du Rassemblement national (RN) français ou encore de la Ligue italienne au sein du groupe Identité et démocratie, ce dernier a annoncé début avril rejoindre le groupe eurosceptique des Conservateurs et réformistes européens, qui incluent notamment la formation nationaliste polonaise « Droit et Justice » et les « Frères d’Italie » de la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

L’attitude vis-à-vis de l’UE pourrait être la deuxième pomme de discorde entre M. Orpo, dont le parti est ouvertement pro-UE, et Mme Purra, selon les analystes.

« Sur les dossiers UE, il pourrait y avoir des difficultés », « notamment sur les questions de dette commune » européenne, a déclaré Mikko Majander, politologue au centre de réflexion Magma.

« La Finlande, de façon générale, n’en veut pas mais le Parti des Finlandais a une ligne plus dure que la Coalition nationale », a-t-il souligné.

Les négociations finales pour former un gouvernement durent habituellement environ un mois en Finlande.

Le deuxième parti au pouvoir prend généralement plusieurs postes de ministres, dont celui des Finances.

La Coalition nationale est arrivée en tête aux législatives avec 48 sièges, devant le parti des Finlandais (46) et les sociaux-démocrates de Mme Marin (43).