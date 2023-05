Alexandre Marchon («Top chef»): «Il y a des épreuves où j’ai fait de la merde»

Alexandre garde-t-il un bon souvenir de sa participation à « Top chef » ? La réponse est plutôt mitigée. Même si le concours lui a redonné l’envie de cuisiner et lui a permis de faire de belles rencontres parmi les autres participants (Jean, Mathieu, Jacques, Jérémie, Léo, Hugo), le jeune homme n’est pas totalement satisfait par ses prestations : « J’ai souvent fait des choses qui ne me ressemblaient pas et cela s’est ressenti », poursuit-il. « Il y a des épreuves où j’ai fait de la merde. Des épreuves où j’ai fait de jolies choses. Mais il y a peu d’assiettes dont je suis très fier. » Avant de pointer du doigt le montage de l’émission : « La production fait son montage », révèle l’ex-candidat de Glenn Viel au « Figaro ». « Au début, ils n’ont gardé que des phrases où je disais Je suis très confiant et J’adore ce que je fais. C’est du montage, cela fait partie du jeu. »