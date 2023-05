«Dunkerque»: Christopher Nolan, de la Seconde Guerre au nucléaire

Film de guerre où l’on ne voit pas l’ennemi, réflexion métaphysique sur le temps, expérience extrême de mise en scène… « Dunkerque », de Christopher Nolan, diffusé ce soir, est un film qui, malgré les superlatifs justifiés qui l’entourent, a désarçonné pas mal de spectateurs à sa sortie.

Mais que dire alors d’« Oppenheimer », son prochain opus, attendu le 19 juillet en salle (face à… « Barbie » !), un biopic sur l’un des scientifiques les plus controversés de l’histoire, directeur du projet Manhattan et père de la bombe atomique, partagé lui-même par la dangerosité de l’arme qu’il avait créée. Héros de la nation américaine, il sera discrédité ensuite, durant le maccarthysme, pour son refus d’alimenter la course aux armes thermonucléaires. Un État mérite-t-il d’avoir les moyens de détruire le monde ? Une question d’autant plus inquiétante que le film a été écrit durant l’ère Trump.