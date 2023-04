Trois soleils dans le ciel ? Il s'agit d'un phénomène optique nommé "parhélie"

"Regardez le premier soleil, le deuxième et voici le troisième", décrit-il en dioula, une langue parlée en Côte d'Ivoire, au Mali et au Burkina Faso, tandis que la caméra de son téléphone passe d'une source lumineuse à l'autre. "Nous sommes dans le village de Boyo sur l’axe qui relie Tingréla à Kouto. (...) Il y a trois soleils depuis ce dimanche matin à Boyo", s'émerveille-t-il. Pendant qu'il filme, on aperçoit un car de l'entreprise ivoirienne Leonard Transport passer sur la route.

Sous ces images très virales, les internautes sont partagés : certains louent une "manifestation divine", d'autres remercient l'auteur de la publication pour la "belle expérience", tandis que d'autres enfin ne sont pas dupes et avancent plusieurs explications scientifiques à ce phénomène. "Tout simplement le soleil et ses reflets optique [sic]. Phénomène normal", temporise par exemple l'un d'entre eux.

Ce dernier a raison ; l'apparition de "trois soleils" dans le ciel est une illusion d'optique due à un phénomène météorologique, le parhélie, comme l'ont expliqué deux scientifiques à l'AFP.

Parhélie

Cette séquence montre bien un parhélie (du grec "para", auprès, et "hélios", soleil), confirment ces deux spécialistes après avoir visionné la vidéo virale.

Ce phénomène consiste en "un type de halo atmosphérique qui se produit lorsque la lumière du soleil est réfractée par des cristaux de glace dans l'atmosphère terrestre", précise à l'AFP Patrick Marlière, prévisionniste et directeur d'Agate météo, contacté le 21 avril. Des cristaux qui composent certains types de nuages comme les cirrus ou les cirrocumulus, indique le site de Météo-France (archive).

"Dans ces nuages d'altitude, avec une certaine pression et une certaine humidité, et parce qu'il fait très froid, cela ne crée pas de la neige mais plutôt des cristaux de glace qui prennent la forme de petits hexagones ou de petits triangles de quelques millimètres ou moins. Les rayons du soleil, en traversant ces nuages, sont déviés par ces cristaux", détaille le 26 avril pour l'AFP Jérôme Debray, cristallographe (spécialiste de l'étude des cristaux, ndlr) à l'Institut Néel de Grenoble (France), affilié au CNRS.

"En plus des rayons normaux du soleil, l’observateur reçoit des rayons qui ont été déviés lors de la traversée des cristaux" et ces rayons arrivent alors à cet observateur dans une autre direction que celle du soleil, produisant ainsi un faux astre, résumait déjà à l'AFP Jean-Paul Aguttes, responsable du Groupe d’Études et d’Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés (GEIPAN) à Toulouse (France), dans un article publié en 2019 (archive). "La particularité des cristaux de glace fait que cette déviation est de l’ordre de 22°", concluait-il.

Par ailleurs, "si vous regardez bien dans la vidéo, on a l'impression de voir un trait horizontal un peu courbé qui remonte vers le haut du ciel", reprend Jérôme Debray, du CNRS. Ces "arcs tangents" sont des halos très reconnaissables qui viennent aussi de la réfraction de la lumière par les cristaux de glace.

"Il convient de noter que les parhélies sont des phénomènes optiques atmosphériques temporaires et ne représentent pas un véritable corps céleste", rappelle de son côté Patrick Marlière, d'Agate Météo.

Aussi appelés "faux soleil", "soleil double, "œil de bouc" ou encore "chien du soleil", les parhélies durent en général "un peu plus longtemps qu'un arc-en-ciel", estime le météorologue, qui dit n'en avoir jamais observé directement dans sa carrière bien que ce phénomène arrive "régulièrement". Selon la plaquette d'une exposition consacrée aux halos solaires -dont les parhélies- co-présentée par Jérôme Debray, qui l'a transmise à l'AFP, on observait à peu près un parhélie tous les quatre jours en Europe au début des années 2000.

Ces phénomènes optiques font partie des photométéores, nés de l'interaction entre la lumière et certains éléments de l'atmosphère (archive). Parmi ces manifestations, la plus connue du grand public est sûrement l'arc-en-ciel, qui naît de la réfraction de la lumière solaire par des gouttelettes d'eau.