David n’en croit pas ses yeux face à la demande de Jane pour ses tatouages: «Elle me fait perdre mon temps»

Seulement, la femme, Jane, a demandé à son tatoueur, David, de lui recouvrir « gratuitement » le tatouage. « Ce n’est pas à moi de modifier le tatouage à mes frais », déclare-t-il. Cependant, Jane ne lâche rien et insiste : « Est-ce que la satisfaction du client signifie quelque chose pour vous ? ».

En 2011, un couple, s’était fait tatouer leur date de mariage et un cœur. Aujourd’hui, le couple s’est séparé.

David refuse catégoriquement : « Pour un tatouage qui ne lui pose aucun problème depuis 12 ans, leur rupture n’est pas une raison pour que je le recouvre gratuitement ». Jane ne voulait pas lui envoyer le tatouage en photo. « Au fil des messages, elle est devenue plus agressive et j’ai réalisé qu’il s’agissait d’une personne qui s’estimait lésée et qui, en fin de compte, nous faisait perdre notre temps. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à jurer », explique David.