Une balade à la découverte des plantes sauvages comestibles le 13 mai à Erquelinnes

Le rendez-vous est donné à l’école communale de Hantes-Wihéries à 9h le samedi 13 mai pour une promenade instructive.

Le syndicat d’initiative organise sa première balade thématique de l’année et propose de partir pendant 3h30 à la découverte des plantes sauvages comestibles. « L’univers des plantes reste encore inconnu du grand public. Pourtant, les plantes qui entourent nos jardins, sentiers, bois, ont énormément de bienfaits. Leurs vertus nutritionnelles, gustatives et médicinales n’auront presque plus de secrets pour vous ! » peut-on lire sur le site internet de la Commune.