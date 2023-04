Opération extraordinaire ce jeudi à Messancy : le pont du «Cora» a gagné 25 centimètres de hauteur

Cela fait déjà quelques semaines que ceux qui sont habitués à traverser le pont pour faire leurs courses ont été obligés de changer de chemin. « Le chantier a débuté en mars dernier. Il vise a réhabiliter totalement, et donc jusqu’à sa dalle de béton, ce pont situé à Messancy. On élargi également les trottoirs. On place de nouvelles glissières sous l’ouvrage. L’opération de ce jour consiste à le rehausser de 25 centimètres. »

Il fallait mettre en place un dispositif impressionnant pour relever ce pont dont la masse est estimée entre 600 et 700 tonnes ! « Cette opération est réalisée à l’aide de vérins hydraulique. Il s’agit d’une opération relativement inhabituelle. Le pont est actuellement à une hauteur, qui est tout à fait normale, de 4,85 mètres. Il faut savoir que la hauteur minimale est de 4,5 mètres. Ici, on va le relever jusqu’à 5,10 mètres. La hauteur est conforme. Mais quand on réhabilite un pont, on le réhausse pour avoir plus de lattitude entre le gabarit des camions et le pont. On sait que certains camions qui ne devraient pas passer sous celui-ci, à cause de leur hauteur, l’emprunte néanmoins... On préfère éviter les accidents. »