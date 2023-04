Nouvelle unité de production de ciment à Holcim Obourg: «Il s’agit de révolutionner l’industrie!»

Ce jeudi, le groupe Holcim a présenté son grand projet à Obourg : Go4zero. L’objectif : ne plus émettre de CO2 dans l’atmosphère et proposer une filière de ciment 100 % sans CO2 d’ici 2030. « Il s’agit de révolutionner l’industrie ! », commente Morgan Malecotte, CEO d’Holcim Belgique. Un projet ambitieux quand on connaît l’âge de l’usine : plus de 100 ans. Morgan Malecotte, CEO d’Holcim Belgique. - Holcim

C’est l’une des usines les plus importantes et les plus vieilles d’Europe. « Nous sommes un des plus gros émetteurs de CO2 de la Région wallonne. En Belgique, l’industrie représente 60 % des émissions de CO2 et en Wallonie, ce sont principalement les filières de la chaux et du ciment. C’est pourquoi on a décidé de développer ce projet avec Fluxys, Total et Air Liquide. Nous sommes prêts à mettre notre plan à exécution dès que nous aurons la réponse pour les fonds européens demandés. Le partenariat public-privé est essentiel dans ce type de projet »

Lire aussi lusine-dholcim-obourg-veut-reduire-ses-emissions-de-co2-voici-comment-video de videos D’ici 2030 Justement, en quoi consiste exactement Go4zero ? « Le projet est la construction d’un nouveau four à Obourg, une nouvelle unité de production de ciment. Elle génère du CO2 qu’on va capturer à la sortie de notre usine de production de ciment. On va le purifier puis le transporter avec des pipelines jusqu’au port d’Anvers où il sera chargé sur des bateaux qui partiront ensuite en mer du nord. Le CO2 purifié sera alors enfoui dans d’anciens puits de gaz que Total énergies réutilise pour pouvoir injecter le CO2 sorti de l’usine d’Obourg. L’objectif est de capturer 5 millions de tonnes de CO2 d’ici 2030 ».

Tout un parcours d’Obourg à la mer du nord. - Holcim Le CEO insiste sur l’impact pour l’environnement : « L’usine d’Obourg n’aura plus aucune émission de CO2 et le CO2 ira dans les anciens puits de gaz de Total qui sont totalement sécurisés. C’est autant de CO2 qui est stocké, isolé et qui ne va pas dans l’atmosphère. Donc, on réduit notre impact environnemental ». Lire aussi Nouveau four à Holcim Obourg: la cimenterie vient d’obtenir son permis Une tour de 140m Mais pour y arriver, Holcim espère des aides financières conséquentes de pouvoirs publics. Il reste encore tout le cadre législatif à construire autour du transport de CO2, les autorisations de certains pays pour passer les frontières, les permis à obtenir pour les pipelines et les réservoirs en mer du nord… Une projection de la future usine qui ne produira plus de CO2. - Holcim Il reste donc beaucoup à faire mais pour l’heure, Holcim a obtenu le permis pour ses nouvelles installations, dont une tour de 140 m de haut. « Soit le premier étage de la tour Eiffel ». Les travaux devraient commencer fin d’année pour une durée de 3 ans. L’objectif est d’utiliser des combustibles alternatifs, des matières premières alternatives aussi, des panneaux solaires flottants…