Le groupe chimique BASF mise sur sa croissance en Chine: «Notre marché intérieur nous donne de plus en plus de maux de tête»

Des économies et des suppressions d’emplois doivent être réalisées en Europe, a-t-on appris plus tôt. Martin Brudermüller, membre de la direction, a confirmé jeudi lors de l’assemblée générale des actionnaires à Mannheim que la demande ralentissait dans le monde entier. « Nous sommes confrontés à un environnement économique difficile et stagnant », a-t-il déclaré. Ce n’est qu’à partir du second semestre de l’année qu’il pourrait y avoir une amélioration.

BASF y investit des milliards pour compenser la demande décevante en Europe. « Notre marché intérieur nous donne de plus en plus de maux de tête », a déclaré le dirigeant lors de l’assemblée générale des actionnaires. « La rentabilité est également loin d’être ce qu’elle devrait être. L’année dernière, l’Allemagne a même enregistré une perte d’exploitation.

Mais les projets d’expansion en Chine ont également suscité des critiques, car le groupe chimique se rend ainsi une fois de plus dépendant d’un régime autocratique, estiment les détracteurs. Certains actionnaires ont d’ailleurs posé des questions critiques à ce sujet jeudi. La direction a toutefois assuré qu’elle avait analysé en profondeur les opportunités et les risques liés à l’investissement en Chine. La non-augmentation de la production constituerait une menace encore plus grande pour BASF. Par ailleurs, le fait de se concentrer de plus en plus sur la Chine ne signifie pas encore que le groupe se retirera de l’Europe, a déclaré M. Brudermüller. BASF construit une usine chimique de 10 milliards de dollars dans la province de Guangdong, qui devrait être pleinement opérationnelle d’ici 2030.