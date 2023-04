L’Espace Citoyen de la Porte Ouest à Marchienne-au-Pont a fêté ses 20 ans

Et aujourd’hui, c’est quoi ? Un lieu ouvert qui offre un accueil des personnes pour toute demande, tout renseignement et qui permet à chacun de trouver des services de proximité (Service d’insertion sociale, relais de l’emploi, permanence juridique, permanence sociale, permanence santé, école de devoirs). Un endroit où on propose un éventail d’ateliers hebdomadaires collectifs (couture, tricot, yoga, jardin, sport, atelier créatif pour n’en citer que quelques-uns) et où on favorise l’accès à la culture en organisant des sorties mais aussi en rendant les participants créateurs de contenu culturel, participants qui sont également soutenus dans leur rôle de citoyens acteurs (à travers, par exemple, l’assemblée des citoyens partenaires ou la création d’un journal).