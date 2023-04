Après l’incendie qui l’a ravagé, le Carrefour Express de Spa partage une bonne nouvelle avec ses clients

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Le compte à rebours a commencé », peut-on lire sur la page Facebook du Carrefour Express de Spa. La date de réouverture du commerce du centre-ville a été fixée au mardi 23 mai. Une grande nouvelle que le patron de l’enseigne spadoise, Maxence de Maeseneire, a voulu partager le plus rapidement possible. C’est que ces dernières semaines n’ont pas été faciles professionnellement et humainement.