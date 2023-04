Ibrahim El Bakraoui, un des kamikazes de Bruxelles, décrit comme un «manipulateur» au procès des attentats du 22 mars 2016

L’homme est un proche d’Ibrahim El Bakraoui et d’un accusé, Ali El Haddad Asufi. « Ibrahim El Bakraoui nous a manipulés. Il a profité de notre amitié et se servait de nous à ses fins personnelles, sans nous avoir jamais parlé de ses projets terroristes », affirme Youssef El Ajmi.

Youssef El Ajmi a 37 ans. Il a été inculpé dans le volet belge des attentats à Paris et il a bénéficié d’un non-lieu pour avoir aidé à deux reprises Ibrahim El Bakraoui à partir en Syrie. Le cadre ainsi posé, le trentenaire s’est présenté ce jeudi comme témoin devant la cour d’assises de Bruxelles jugeant les dix accusés des attentats de Zaventem et Maelbeek.

« Il a commencé à prier, il parlait un peu plus de religion. Il y avait de petits changements, mais rien d’extraordinaire. En tout cas, je n’ai rien noté d’alarmant. Ibrahim se cachait de la justice parce qu’il ne respectait plus ses conditions de libération et qu’il craignait de se faire arrêter après un nouveau braquage », signale-t-il. Peu après la fusillade du 15 mars rue du Dries à Forest, la photo des frères El Bakraoui parait dans les médias.

« J’ai pris peur, j’ai commis une erreur, j’aurais dû y aller (à la police, NDLR). C’est quelqu’un que je pensais connaître. Il était recherché et ce n’était pas pour un vol cette fois. Je me posais beaucoup de questions. Le temps est très vite passé entre le moment où je le découvre et le moment où surviennent les attentats ».

Youssef El Ajmi en parle avec Ali El Haddad Asufi qui, contrairement à El Ajmi, savait qu’Ibrahim El Bakraoui avait déménagé de la rue des Casernes vers la rue Max Roos à Schaerbeek. « On aurait certainement dû aller voir la police. Mais on s’est demandé si toute cette histoire était fondée et si on ne cherchait pas à l’impliquer dans une affaire pour laquelle il n’avait rien à voir. On le connaissait comme braqueur et non comme terroriste. Jamais, il ne nous a dit ou montré quoi que ce soit », assure-t-il.