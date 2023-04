La Fonderie del Qwérêle en Fête ces 29 et 30 avril à Gerpinnes: plus de trente artisans seront présents

Le temps d’un week-end, partagez la passion du métier, appréciez le travail de grande qualité et le savoir-faire unique de ces créateurs d’Art et de Saveurs.

Plus de 30 artisans et producteurs seront présents pour présenter leurs produits. Le samedi et le dimanche à 14h, une démonstration d’une coulée se fera à la fonderie. « Les Touss » se chargeront de l’animation musicale et des activités pour les enfants sont prévues (château gonflable, grimage, magicien conteur). L’entrée à la fête est gratuite.