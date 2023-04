Tour de Romandie: Ethan Hayter enlève la deuxième étape au sprint dans un peloton sans purs sprinteurs

Ethan Hayter s’est imposé sur la deuxième étape du Tour de Romandie (WorldTour), courue jeudi sur 162,7 kilomètres entre Morteau et La Chaux-de-Fonds en Suisse. Le coureur britannique de l’équipe Ineos Grenadiers a devancé l’Espagnol Juan Ayuso (UAE Emirates) et le Français Romain Barder (DSM) au sprint. Il prend par la même occasion le maillot du leader.

Au classement général, Hayter s’empare de la tête grâce aux bonifications, six secondes devant le Norvégien Tobias Foss de Jumbo-Visma et le Français Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step). La deuxième étape, accidentée, suivait un prologue et une première étape conclue par un sprint.