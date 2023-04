Mehdi Bayat: «Un nouveau stade pour augmenter nos revenus et ne plus être dépendants de la vente des joueurs»

Si la saison sportive du Sporting de Charleroi s’est terminée ce week-end, le travail ne va pas manquer en coulisses. Et notamment dans le dossier d’un stade que son administrateur délégué entend toujours faire découvrir à son public dans deux ou trois ans.

Lire aussi Nouveau stade du Sporting de Charleroi: «Pour Mehdi Bayat, le plus important, c’était la couverture du stade»

Mehdi Bayat, commençons par une question volontairement provocatrice : pourquoi le Sporting a-t-il besoin d’un nouveau stade alors qu’il a du mal à remplir le Mambourg ?

Ce n’est pas une question provocatrice. Elle est au contraire pleine de sens. Le stade du Pays de Charleroi a été rénové pour l’Euro 2000. Donc on est dans sa 24e année et on commence à sentir que certaines tribunes manquent de fraîcheur. On sent que le stade n’est plus du tout adapté. Et même s’il y a des endroits de l’enceinte qui sont sold out à l’année. Mais une des raisons pour lesquelles je pense qu’on a du mal à remplir la tribune 3, qui est notre grande tribune familiale, c’est parce qu’elle n’est pas assez confortable. Ça veut dire que quand on y vient, on ne passe pas un bon moment. Donc les gens vont moins avoir envie de venir quand les résultats sont moins bons parce qu’ils ne sont pas assis confortablement, qu’ils ont du mal à se garer ou à accéder au stade. Dès lors, l’idée à travers le nouveau stade, c’est d’augmenter le confort et la capacité.