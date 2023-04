Kai Wegner, le maire conservateur élu à la tête de Berlin: une première depuis 22 ans

L’apport éventuel de voix du parti d’extrême-droite AfD était au centre de supputations, alimentées par cette formation elle-même peu après l’élection, sans qu’il soit possible à ce stade de détailler les votes.

Le SPD d’Olaf Scholz a subi un revers cuisant lors du scrutin, organisé mi-février, avec 18,4 % des suffrages, leur plus mauvais résultat depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Avec simplement une cinquantaine de voix d’avances sur les Verts, le SPD est toutefois parvenu à se maintenir en deuxième position et a accepté de participer à une coalition avec les chrétiens-démocrates, une décision validée par une courte majorité (54,3 %) de ses militants.

Le contrat de coalition, de plus de 100 pages, promet un « nouveau départ » pour la capitale et prévoit pêle-mêle un allongement des durées de garde à vue, le développement de la vidéosurveillance, mais aussi la construction de logements sociaux et la limitation des hausses de tarifs de l’énergie.

Ces dernières années, la ville-Etat régional (Land) de Berlin était dirigée par une coalition des Sociaux-démocrates, Verts et gauche radicale (die Linke).

Mais les problèmes de logement, avec une explosion des montants des loyers, l’endettement de la ville ou encore un sentiment d’insécurité, alimenté par de nombreux débordements la nuit de la Saint-Sylvestre, ont nourri une volonté d’alternance.

Ce résultat corrobore les récents sondages nationaux qui donnent le SPD du chancelier Scholz nettement devancé par la CDU, largement en tête à deux ans et demi des prochaines élections fédérales.