Le Festival Musiq3 Bruxelles se tiendra à Flagey et au Marni du 30 juin au 2 juillet

La suite du programme

Se succèderont ensuite sur les planches des deux lieux, la violoncelliste Astrig Siranossian, la mezzo-soprano Joëlle Charlier et le pianiste Wouter Vande Ginste pour le spectacle Madame Vitesse, le lauréat du Prix Musiq3 du public décerné lors du Concours Reine Élisabeth, le pianiste Florian Noack, la compagnie La Tempête, le chanteur et guitariste Ivan Tirtiaux accompagné du compositeur-musicien électro Pierre Slinckx, la pianiste Beatrice Berrut et le violoncelliste Bruno Philippe ou encore la reine du jazz vocal Sinne Eeg et le contrebassiste Thomas Fonnesbaek.