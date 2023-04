L’association créée par le Liégeois Thierry Witsel, «Stop Racism in Sport», a récompensé la Ligue francophone de hockey

En 2020, le député wallon Thierry Witsel a fondé l’ASBL « Stop Racism in Sport » pour lutter contre le racisme et les discriminations raciales dans le sport au sens large. Une ASBL parrainée par son fils, Axel Witsel, Diable Rouge, et Sanae Jah, championne de boxe anglaise et thaï.

Et cette association décerne chaque année un prix qui récompense une personne ou un groupe qui s’est illustré par une action de lutte contre le racisme au sein du milieu sportif et qui met en avant les valeurs sportives de respect, de solidarité ou encore de dignité qui sont primordiales dans cette lutte. La cérémonie s’est déroulée au parlement bruxellois et c’est la Ligue francophone de hockey (LFH) qui a été primée. Elle a reçu un parchemin encadré qui reprend la « Lettre à un raciste » de l’écrivain bruxellois Maroan Abdallah et un tableau du peintre bruxellois Pakal des mains de Thierry Witsel, d’Éliane Tillieux, présidente de la Chambre, de Frédéric Daerden, vice-président et ministre de l’Égalité des Chances, de Philippe Housiaux, président du Panathlon Wallonie-Bruxelles et du fair-play européen et de Frédéric Glorieux de la société Blaton.