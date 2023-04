William, 24 ans, d’Engis, se lance dans la livraison de poisson frais à domicile: «Il vient en direct d’Ostende»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un projet original et plein d’enthousiasme pour ce jeune indépendant complémentaire qui espère avoir eu la bonne idée. on le sait de plus en plus de personnes aiment les produits frais, de qualité et le service à domicile. William réunit les 3 dans un créneau plutôt rare : la livraison de poisson et de crustacés.