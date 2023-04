Insolite: un vignoble aux allures de déco de Noël contre le gel, à Herve!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les gelées nocturnes des nuits de mardi à mercredi surtout et de mercredi à jeudi ont donné des sueurs froides aux vignerons, de plus en plus nombreux chez nous, et aux fruiticulteurs. Du coup, dans les vignobles, certains ont sorti la grosse artillerie pour se prémunir.