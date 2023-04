Mauvaise surprise pour les habitants d’un immeuble de 96 appartements après l’installation de 4 places Cambio: «Comment on fait pour déménager ou emménager?!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Surprise pour les habitants du 175, 177 et 179 ainsi que pour la crèche La Petite Ourse située avenue Voltaire à Schaerbeek. « Du jour au lendemain, tout à coup, on a vu des marquages au sol et puis les barrières », déclare Marianne, une résidente.

Même son de cloche du côté de la crèche. « Ils exagèrent, on paie une carte riverain, on tourne en rond pendant 30 minutes pour trouver une place et on nous en enlève », se plaint un employé qui travaille à la cuisine.