«Certaines conditions de la commune étaient excessives ou disproportionnées»: le ministre Willy Borsus s’explique sur les projets immobiliers de l’Avedelle et de Bel-Air à Écaussinnes

Dans le dossier du promoteur SIMON INVEST (49 appartements rue de l’Avedelle), le conseil communal avait refusé l’ouverture de la voirie. Vous avez décidé du contraire, pourquoi ?

Je sais que c’est parfois difficile à comprendre : lorsqu’une demande de création ou de modification de voirie est introduite, on délibère uniquement sur base du fait que ce projet respecte ou non le décret relatif, qui fixe des règles telles que : est-ce qu’on connecte bien les quartiers ? Est-ce qu’on intègre bien la mobilité douce ? Etc. Ici, la commune amène déjà une série d’arguments qui concerne l’éventuelle construction de 49 logements, et ça ce n’est pas possible. Par ailleurs, j’insiste, l’autorisation de principe de créer des voiries n’entraine en rien et en aucune façon le fait d’obtenir ensuite un permis de bâtir pour les logements. Lire aussi «Il faut arrêter de jouer au Monopoly avec Écaussinnes»: Willy Borsus (MR) valide deux gros projets immobiliers contre l’avis de la commune!

Le collège communal avait octroyé un permis d’urbanisme conditionné au promoteur IMOGES (48 appartements et six maisons rue Bel-Air). Là, ce sont ces conditions imposées que vous pointez. L’une d’elle, par exemple, visait à supprimer le dernier étage.