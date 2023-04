Une école de Mons fait payer 2 euros l’entrée à sa fancy-fair: «Ça fait des années! Nous ne sommes pas la seule école qui demande ça»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un lecteur nous a interpellé après avoir dû payer 2 € par adulte et enfant de plus de 7 ans extérieur à l’école, pour entrer à la fancy-fair de l’école Notre-Dame de Messines, à Mons. C’était le cas aussi dans une autre école montoise ou encore à Saint-Ghislain. Une pratique de plus en plus répandue ? Nous avons tenté d’interroger d’autres écoles catholiques de la région mais le sujet semble tabou…