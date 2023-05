Paiement en cash, indemnité vélo, pensions, Proximus...: voici tout ce qui change ce début du mois de mai

Le trajet à vélo peut concerner la totalité ou seulement une partie de la distance comprise entre le domicile et le lieu de travail. Néanmoins, pour éviter que l’employeur n’indemnise deux fois le même déplacement, l’employé doit utiliser la petite reine « régulièrement » et veiller à choisir la formule d’abonnement la plus adaptée à ses habitudes.

Depuis ce 1er mai, les travailleurs et travailleuses bénéficient d’une indemnité pour leurs déplacements domicile-travail dans tous les secteurs et entreprises où aucune convention collective de travail (CCT) n’a été conclue à ce sujet. Chaque kilomètre parcouru à deux-roues est compensé par 0,27 euro.

L’indemnité kilométrique est exonérée d’impôt jusqu’à 25 centimes pour l’exercice d’imposition 2023 (basé sur les revenus de 2022) et passera ensuite à 27 centimes. Au-delà, le surplus est imposable à titre de revenu professionnel. L’incitant peut atteindre jusqu’à 10,8 euros par travailleur et par jour pour une distance allant jusqu’à deux fois 20 km, précise le prestataire de services RH SD Worx.

La nouvelle mesure ne concerne que les secteurs et entreprises jusqu’alors dépourvus de CCT réglant l’indemnité vélo. Les CCT conclues préalablement à cette disposition, sur laquelle les partenaires sociaux se sont accordés fin janvier, continuent de s’appliquer, même si le montant de l’indemnité est inférieur à 0,27 euro. Ainsi, le statu quo prévaut, par exemple, pour les fonctionnaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui jouissent déjà d’une indemnité de 25 centimes par kilomètre, et les enseignants de la FWB qui n’ont, eux, droit qu’à 15 centimes.

Fin du paiement en cash dans les trains

Les voyageurs souhaitant acheter un ticket à bord du train ne peuvent plus le faire que par voie électronique depuis ce 1er mai. Les accompagnateurs de train n’acceptent plus d’argent en espèces mais les paiements en cash restent possibles aux guichets et aux distributeurs automatiques.

Selon la SNCB, la mesure s’inscrit dans la tendance sociétale vers la numérisation et le paiement électronique. D’autres sociétés de transport public, notamment De Lijn et la STIB, ont déjà supprimé l’argent en espèces à bord.

Ce changement doit également améliorer la sécurité des contrôleurs, car ils ne devront plus garder cet argent en espèces sur eux.

L’idée est que les passagers achètent un ticket avant de monter dans le train (au guichet, dans un distributeur automatique ou via le site web ou l’application). S’ils le font à bord du train, ils devront payer une surtaxe de 9 euros en plus du prix normal du ticket.

Selon la SNCB, moins de 2 % des tickets sont encore achetés dans le train.

Pensions : bonne nouvelle

Selon nos confrères de l’Echo, les travailleurs pensionnés qui vont recevoir leur pécule de vacances en ce moi doivent s’attendre à une bonne surprise. En effet, suite à l'inflation record de l’année dernière, les montants des pécules sont indexés de 3,8% cette année.

Du changement chez Proxims

Les clients utilisent de plus en plus leur appareil mobile pour partager des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux, regarder des films et des séries, travailler ou passer des appels vidéo.

Ils veulent être connectés partout et à tout moment, sans effort et sans devoir s’inquiéter de leur volume de data mobile. Cela se reflète dans la consommation de données, qui continue d’augmenter d’année en année.

Au cours des trois dernières années, la consommation mensuelle moyenne par client postpaid a doublé en trois ans. Pour répondre à cette évolution des besoins et garantir la tranquillité d’esprit des clients pour les années à venir, Proximus renouvelle son offre mobile pour les clients privés et professionnels à partir de ce 2 mai 2023.

Contrats fixes de retour chez Eneco

Selon l’Echo, Eneco, troisième fournisseur d’énergie en Flandre et quatrième en Wallonie, a décidé de reproposer son offre de contrats fixes à partir de ce 3 mai. Mais attention, cette offre pourrait évoluer dans le temps, prévient le fournisseur.