Le 3 mai, les voies à hauteur du viaduc de Viesville supportant l’E42/A15 vers Mons seront totalement libérées

Les couches supérieures des voies du milieu et de gauche de l’E42/A15 seront donc réhabilitées entre l’échangeur de Thiméon (E42/A15-E420/A54) et le viaduc de Viesville vers Mons.

Suite au report du trafic engendré ces derniers mois à hauteur du viaduc de Viesville en voies de gauche et du milieu en raison de la soustraction de sa voie de droite, 36h de travaux de réfection sont nécessaires avant de libérer la zone.

Du lundi 1er mai, vers 22h, jusqu’au mardi 2 mai, vers 22h, afin de permettre le rabotage des voies du milieu et de gauche : ne voie sera maintenue (voie de droite) sur l’E42/A15 entre l’échangeur de Thiméon (E42/A15-E420/A54) et le viaduc de Viesville en direction de Mons. La vitesse maximale y sera limitée à 50 km/h.

Durant la nuit du mardi 2 mai au mercredi 3 mai, de 22h à 6h, les opérations viseront à poser les revêtements ce qui nécessitera pour des raisons de sécurité (étant donné la largeur disponible sur le viaduc) la fermeture totale de l’E42/A15 entre l’échangeur de Thiméon (E42/A15-E420/A54) et le viaduc de Viesville en direction de Mons.

Les usagers circulant sur l’E42/A15 en direction de Mons devront suivre une déviation autoroutière mise en place via le R3. Un itinéraire de rattrapage restera possible via l’échangeur de Thiméon vers l’E420/A54 jusqu’à l’échangeur n°19 « Nivelles/Wavre », puis l’E19/A7 vers Mons.