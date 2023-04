Le partenariat entre le circuit de Francorchamps et Le Mans Endurance Management prolongé de 5 ans

« Le Mans Endurance Management (LMEM) et le Circuit de Spa-Francorchamps ont décidé d’étendre leur collaboration jusqu’en 2028. L’emblématique tracé belge continuera d’accueillir les manches du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA et de l’European Le Mans Series pour les cinq années à venir », indique le circuit dans un communiqué.

La position géographique favorable du circuit entre également en ligne de compte. Elle permet d’attirer des aficionados venus de Belgique, de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni et des Pays-Bas. De plus, pour le WEC, l’étape belge du championnat du monde sert également de répétition générale avant les 24 Heures du Mans.

« La continuité de nos championnats est extrêmement importante et poursuivre notre collaboration avec Spa-Francorchamps est un grand honneur. Le circuit est une étape régulière des calendriers du WEC et de l’ELMS depuis de nombreuses années et offre aux équipes et aux fans des courses excellentes et des installations de classe mondiale », souligne Frédéric Lequien, CEO de LMEM. « Il ne fait aucun doute que c’est l’un des circuits préférés des pilotes, la piste est unique, ce qui offre toujours une action palpitante. Nous avons assisté à des luttes en piste incroyables en WEC et en ELMS au fil des ans. Grâce à l’équipe du Circuit de Spa-Francorchamps, nous pouvons maintenant nous attendre à beaucoup d’autres à venir. »