Fin de JT pas comme les autres pour Nathalie Maleux sur la RTBF: «Et avant de refermer ce journal…» (vidéo)

Nathalie Maleux avait des personnes à mettre à l’honneur ce jeudi soir. À la fin du traditionnel 19h30 de la RTBF, la présentatrice du JT n’a pas terminé de la même manière que les autres soirs. Et pour cause. « Et avant de refermer ce journal, nous tenons vraiment avec toute la rédaction à remercier et à saluer notre collègue et rédacteur en chef adjoint, Jean-Paul Dubois », a-t-elle lancé.

« Il prend sa retraite et, vous le voyez, la rédaction à fêter comme il se doit ce jeudi. Pendant des années, plus de 20 ans, Jean-Paul était l’éditeur du JT. C’est l’homme d’orchestre, l’homme de l’ombre. Son nom, sa signature apparaissait toujours au générique et, avant cela, il fut aussi reporter sur le terrain à la télévision. Et avant cela encore une voix de la radio. 36 ans au service de l’information à la RTBF, 36 ans de passion et de bienveillance. Nous tenons à la remercier chaleureusement », a-t-elle poursuivi.