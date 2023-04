Une employée de l’Aldi de Tamines virée pour avoir mangé un wrap: «En 1 heure de temps, son sort était scellé»

Selon le syndicat CNE, un vol de wrap a entraîné le licenciement d’une employée du magasin Aldi ce mercredi. « L’employée l’a pris dans le rayon puis s’est rendue à la cantine pour le manger. Elle a été distraite, elle comptait le payer ensuite. Elle ne s’est pas cachée pour le manger, elle se trouvait avec une collègue », détaille Patricia David, déléguée CNE pour les 71 magasins (dont celui de Tamines) dépendant de la direction de Gembloux. « En 1 heure de temps, son sort était scellé », ajoute Stanny Hermans, permanent national CNE. « Quand je pense qu’il a fallu 1 an et demi pour licencier un ancien responsable Aldi pour harcèlement sexuel (qui avait cumulé 14 plaintes de collaboratrices contre lui), ça me choque ! »

Nous avons contacté la direction de la centrale Aldi à Gembloux qui chapeaute ce magasin à Tamines mais c’est finalement le porte-parole de Aldi Belgique, Dieter Snoeck qui nous rappelle. « C’est exact, une employée de l’Aldi de Tamines a été licenciée. Elle a volé et elle a avoué cet acte. Comme le règlement de travail le prévoit, le vol est une faute grave. En cas de vol, c’est le licenciement ».

Il ne précise pas la nature du vol. Nous insistons. « Je ne connais pas les détails du vol », dit-il. A-t-elle été licenciée pour avoir volé un wrap à 2,79 € ? Ou alors, lui reproche-t-on un vol plus important ? Voler un wrap, ce n’est évidemment pas la même chose que voler, par exemple (on invente), 100.000 € dans le coffre-fort du magasin ! Dieter Snoeck se renseigne, puis il nous rappelle quelques minutes plus tard. « Un vol, c’est un vol et on ne peut pas permettre un vol. Je n’ai rien d’autre à dire », dit-il, sans entrer dans plus de détail.

La syndicaliste Patricia David n’est pas d’accord quand la direction conclut aux aveux de l’intéressée. « Elle a avoué ne pas avoir payé le wrap, mais elle comptait le faire. Elle en avait mangé un (l’emballage a été retrouvé dans la poubelle) et un autre était resté emballé ».

« Vous imaginez ? Elle perd son travail alors qu’en principe, elle ne devait même pas venir travailler ce jour-là. Elle était sous certificat maladie mais, pour ne pas mettre ses collègues dans l’embarras, elle ne l’a pas présenté », ajoute la déléguée (qui n’a toutefois pas vu ce certificat). « La pauvre employée, 12 ans, d’ancienneté, était en pleurs… »

Arrêt de travail à Amay

Cet incident s’ajoutait à un autre incident disciplinaire survenu la veille (mardi) à l’Aldi d’Amay (près de Huy). Là, une employée a été sanctionnée de 3 jours de mise à pied parce qu’elle a pointé elle-même à sa caisse ses propres courses, alors que le règlement l’interdit. « La sanction est compréhensible mais là où les travailleurs sont en colère, c’est parce que sa collègue, qui lui a pourtant dit de ne pas faire cela, a elle aussi été sanctionnée ! ». Selon le porte-parole d’Aldi, elle a reçu un blâme. Selon la CNE, un jour de mise à pied.

Les incidents d’Amay et de Tamines ont provoqué la colère des syndicats qui ont, du coup, boycotté le conseil d’entreprise qui avait lieu ce jeudi pour les 71 magasins dépendant de la centrale de Gembloux. Ils ont aussi entraîné la fermeture du magasin d’Amay. « Les travailleurs se sont mis en arrêt de travail et cela pourrait faire tâche d’huile », prévient Stanny Hermans.

Ce jeudi, les 8.000 travailleurs ont reçu une lettre d’Aldi Belgique leur annonçant qu’ils ne seraient pas impactés par les mauvais chiffres d’Aldi enregistrés en Allemagne et en France. Mais avec ce qui se passe chez Delhaize (et que personne n’avait vu venir), la CNE n’est pas complètement rassurée…