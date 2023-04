Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke promet un registre des donneurs de sperme d’ici la fin de l’année

Plusieurs médias ont révélé qu’un Néerlandais – Jonathan M. – qui aurait engendré plus de 500 enfants dans le monde en tant que donneur de sperme a également été actif en Belgique. Une décision en référé est attendue vendredi devant un tribunal de La Haye, après que la fondation néerlandaise des enfants nés de donneurs et une mère qui a eu un enfant de lui eurent demandé de lui interdire de concevoir des enfants avec d’autres femmes.

M. Vandenbroucke (Vooruit) a déclaré que tous les centres belges spécialisés dans les traitements de fertilité seront interrogés sur d’éventuels dons de cet homme. « Nous contacterons également les Pays-Bas et des banques donatrices privées telles que (la danoise) Cryos », a ajouté le vice-Premier ministre et ministre de la Santé.

Selon le ministre, un tel registre permettra aux centres de vérifier à l’avance si un donneur a des enfants avec plus de six femmes différentes. Il veut également une « garantie étanche » de Cryos et d’autres banques du sperme privées qu’elles adhèrent à la « règle des six femmes » que fixera la Belgique.