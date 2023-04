L’ancien président américain Barack Obama se plonge dans l’Amérique des travailleurs, dans une série Netflix

« Dans cette série, je parle aux travailleurs américains de divers secteurs – de l’hôtellerie aux technologies ou des soins à domicile – afin de comprendre leur travail et leurs espoirs pour l’avenir », a expliqué l’ancien président démocrate sur Twitter.

Dans cette série intitulée « Working : what we do all day » (« Travailler : voilà ce que nous faisons tous les jours », NDLR), M. Obama se penche sur les sujets brûlants de l’attractivité de l’emploi, des répercussions du développement de l’intelligence artificielle ou encore de la quête de sens au travail, dans une démarche inspirée du livre « Working » de Studs Terkel (1912-2008), grande figure de la gauche américaine.