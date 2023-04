Les Belges ont de plus en plus de mal à payer la facture des funérailles: «Un enterrement coûte entre 5.000 et 5.500 euros... sans collation, ni pierre tombale, ni concession»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Combien coûtent des funérailles ? Trois quarts des Belges répondront entre 2.500 et 5.000, selon des enquêtes menées par le spécialiste funéraire Dela. Mais ils se trompent. « En 2023, un enterrement coûte entre 5.000 et 5.500 euros, sans collation, ni pierre tombale, ni concession », pointe la porte-parole Lien Verfaillie. « Si on ajoute ces services on paie entre 6.000 et 6.500 euros, voire 7.000 euros ou plus. » Une hausse de 10 % par rapport à 2022, « due à l’inflation ».