«Après ma maternité, je n’avais plus d’émission…»: visage phare de la chaîne, Catarina Letor quitte LN24!

En septembre 2019, la première chaîne d’information en continu LN24 voyait le jour. Lors de la soirée de lancement, le public découvre un des visages phares de la chaîne : la journaliste Catarina Letor, venue tout droit de la chaîne BX1. Une jeune femme pétillante qui a rapidement convaincu puisqu’elle a été projetée sur le devant de la scène en présentant dans un premier temps un talk-débat sur le temps de midi, ensuite des émissions spéciales en soirée… Un an plus tard, elle est aux manettes de la matinale « LN Matin », aux côtés de quatre chroniqueurs... avant d’être écartée pour devenir chroniqueuse. Aujourd’hui, à 31 ans, elle quitte le navire et revient sur les raisons qui l’ont poussée à partir.

Oui, tout à fait. Je confirme que je quitte LN24 et que je suis en train de prester mon préavis. Il me reste encore quelques émissions avant de partir définitivement. Je pense que ma dernière émission a lieu vers le 15 mai.

Je n’avais plus d’émission… Vous savez, un projet comme LN24, cela impose beaucoup de contraintes. Cela reste une start-up. C’est un projet que j’ai porté pendant longtemps. Je me sentais ambassadrice : j’ai eu plusieurs émissions, le matin, le midi, le soir… J’ai tout accepté en termes d’horaires. J’y ai mis beaucoup d’énergie, et in fine, je trouve que le « merci » est un peu maladroit. Quand je suis revenue de congé de maternité, il y a eu une importante restructuration et je n’avais plus ma propre émission puisque je suis devenue chroniqueuse dans une émission le soir. Ce qui n’est pas très valorisant quand, pendant quatre années, on y a mis toute son énergie. C’est un peu violent de passer de tout à rien. Si je n’avais pas été en congé de maternité, aurais-je gardé mon émission ? Je n’en sais rien !

Je m’étais toujours dit que le jour où je ne me plaisais plus, je partirais. Ce n’est pas dans mon caractère de rester dans un endroit où je ne me sens pas à ma place. Et ma décision a été prise rapidement.

L’émission du soir est très chouette en soi mais ce qui me maintenait, c’était d’avoir ma propre émission. Ce qui était plutôt rare comme opportunité, surtout à mon âge.

Vous partez fâchée de la chaîne?

Non, je pars tant qu’il est encore temps. Je n’ai pas envie de devenir une journaliste aigrie. Je suis très heureuse de partir. Et je tiens à souligner que je ne suis pas partie par vengeance mais plutôt pour continuer à être bien. C’est un média qui a le mérite d’avoir essayé et d’être toujours sur pied.

Comment la chaîne a-t-elle réagi à votre départ ?

Quand je l’ai annoncé, la direction ne s’y attendait pas. Mais il n’y a pas eu de tentative pour me garder. Je crois que même LN24 ne sait pas où elle va… J’ai l’impression que le média n’a plus besoin de moi comme je n’ai plus besoin de lui. Nos chemins se séparent ici. Cela m’a amené beaucoup d’expérience mais j’ai envie de changer de milieu de travail. Et je suis heureuse !

D’autres projets se profilent déjà ?

J’aimerais me lancer en tant que free-lance. Aujourd’hui, plusieurs envies me passent par la tête. J’ai envie de lancer un coaching dans les médias pour les femmes, écrire davantage… C’est la passion de l’écriture qui m’a plongée dans le journalisme. J’ai également envie de proposer des concepts d’émissions… Je suis hyper enthousiaste à l’idée de créer toutes ces choses. C’est le bon moment. Mais je ne suis pas partie car un autre média est venu me chercher. C’est vraiment le projet qui ne me convenait plus.