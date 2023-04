La championne de powerlifting, Laura Delava (18 ans) emportée par une infection fulgurante: «Non, notre fille ne prenait pas de produits dopants!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce lundi après-midi, la terrible nouvelle tombait dans nos colonnes : Laura Delava, jeune Hutoise de 18 ans, venait d’être emportée par une infection fulgurante (une myocardite) alors qu’elle avait toute la vie et une carrière prometteuse devant elle. La nouvelle, largement partagée, a totalement dévasté ses proches.

Laura, 18 ans, avait toute la vie devant elle. - D.R.

« C’est si soudain… »

Véritable étoile montante dans le powerlifting, cette discipline sportive qui allie le squat, le bench press et le deadlift, Laura laisse derrière elle d’innombrables amis et une famille endeuillés. Isabelle et Fabien, ses parents, aujourd’hui séparés, sont sous le choc et accusent le coup.