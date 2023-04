Précompte immobilier, revenu d’intégration... Le ministre Collignon dévoile ses grandes réformes

« C’est vrai, les villes et communes de Wallonie sont en difficulté financière, mais ça ne date pas d’hier », nous dit Christophe Collignon, ministre PS des Pouvoirs locaux. « Je voudrais surtout dire qu’on n’a jamais fait autant pour elles que durant cette législature. Et je voudrais rappeler que les villes et communes sont de plus en plus en tension à cause de surcharges imposées par le fédéral. » M. Collignon évoque notamment le coût des zones de polices et des zones de secours, dont le fédéral n’assume pas les dotations, ou encore « le tax shift de Charles Michel ». À part sur le tax shift, c’est d’ailleurs ce que le président MR de l’Union des villes et communes de Wallonie, Maxime Daye (MR), nous indiquait lui aussi dans l’interview qu’il nous a accordée ce lundi 24 avril.

de videos Mais M. Collignon refuse qu’on laisse croire que la Région n’a rien fait, ce que M. Daye ne disait d’ailleurs pas. « Nous avons augmenté le fonds des communes de 10 % », reprend Christophe Collignon. « Avec la réforme des zones de secours, les Provinces ont repris 60 % du financement. Seulement 60 % pour le moment parce qu’il faut aussi le temps que les Provinces s’adaptent. Nous avons dégagé de gros moyens immédiats, par exemple 50 millions pour faire face à la crise de l’énergie, des dotations supplémentaires. Sans compter les budgets d’investissements, dans le plan grandes villes ou encore l’isolation des bâtiments. »

Réformes > Pensions locales. Il n’empêche, les communes restent en difficulté. M. Collignon dit avoir paré au plus pressé mais maintenant, il faut s’engager sur la voie des réformes, qui doivent passer par une discussion au niveau fédéral avec les autres Régions. Ainsi, le Codeco (comité de concertation Etat-Régions) a été saisi par la Wallonie concernant notamment les décisions prises par le fédéral. « Quand le fédéral prend une décision, elle doit être neutre budgétairement », assène le ministre wallon. Pour les pensions (une bombe budgétaire à retardement pour les communes, NDR), une des principales demandes de la Wallonie est de remettre les pensions des pouvoirs locaux dans le système général (fédéral, donc). Avec le ministre Adrien Dolimont (MR, budget wallon), M. Collignon a présenté une série de demandes en Comité interministériel. Des demandes soutenues par les Régions bruxelloise et flamande et par la Communauté germanophone. Il faudrait par exemple que la réalité des dépenses imposées aux communes soient objectivées par un « organisme neutre », comme la Cour des comptes, afin d’assurer la neutralité budgétaire de décisions du fédéral.

> Précompte immobilier. D’autres pistes de réformes portent par exemple sur le précompte immobilier. Actuellement, tout est régionalisé sauf le cadastre, dont le fédéral s’occupe. Mais de manière pas suffisamment active. Ce qui nuit à une perception correcte du précompte immobilier et prive les communes de ressources. > Assurances. Pour les zones de secours, dit encore le ministre, les Provinces devront à l’avenir reprendre 100 % des dotations communales. Mais il propose aussi de faire intervenir les assurances. « Si on veut plus d’inspections, de prévention et de contrôles, ça peut déboucher sur moins d’interventions et un coût moindre pour les assurances. Elles pourraient donc participer au financement. Ça doit se faire au niveau belge. » Le financement des zones de secours est toujours une lourde charge. - Auctelia