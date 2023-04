Grave accident ce jeudi soir à Genech: un groupe de cyclistes belges et français percuté par une voiture, cinq personnes blessées

Un grave accident de la route s’est produit ce jeudi, vers 19 h, rue Blonde, à la limite entre la métropole lilloise et le Douaisis, entre Genech et Nomain, rapportent nos confrères de La Voix du Nord .

Cinq cyclistes ont en effet été percutés par la voiture : trois, âgés de 50, 20 et 17 ans, ont été grièvement blessés et deux autres plus légèrement. Sur les trois conduits au CHR, deux se trouvent entre la vie et la mort. Celui qui a été transporté en hélicoptère est le plus jeune. Les deux légèrement blessés ont été conduits à l’hôpital de Seclin.