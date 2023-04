Newcastle corrige Everton et fonce vers la C1, Tottenham et Manchester United se quittent dos à dos

Profitant aussi du fait que Tottenham est mené chez lui (1-2) par Manchester United après 70 minutes de jeu, les Magpies, avec 62 points, ont huit longueurs d’avance sur le 5e, Aston Villa, qui compte un match en plus.

En allant gagner chez le mal classé Everton (4-1), Newcastle a consolidé sa place dans le top 4 de la Premier League, jeudi, et semble filer tout droit vers une qualification en Ligue des champions après 33 journées.

Un an et demi après le rachat par le fonds souverain d’Arabie saoudite, rappelé par la tenue blanche et verte qu’ils arboraient à Goodison Park, ils pourraient faire leur entrée dans la cour des très grands.