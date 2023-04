Pour la FEB, il est «trop tard» pour que le gouvernement mène une grande réforme fiscale

Il estime que la réforme fiscale est sans doute la réforme « la mieux préparée » par ce gouvernement, en contraste avec la réforme des pensions.

« Mais entre l’intention de départ (augmenter l’attractivité de l’emploi, améliorer la compétitivité des entreprises) et les mesures telles qu’envisagées aujourd’hui (taxer le capital-risque, les warrants, les plans cafétéria, les stock-options…), on a un problème », poursuit-il. Il ajoute que le conseil d’administration de la FEB est « très remonté » : « on a soutenu le projet de départ, mais en cours de route, c’est devenu imbuvable », fait part M. Timmermans.