Conflit social chez Delhaize: après avoir bloqué le dépôt de Zellik durant toute la nuit, les syndicats ont quitté le centre de distribution

«L’action a été levée car il n’y avait plus de camions à ce moment-là sur le site», a indiqué Myriam Djegham, secrétaire nationale du secteur commerce à la CNE. Elle estime l’action «réussie» car bon nombre de convois ont été bloqués. Seuls les camions vides pouvaient quitter les lieux.

Ils avaient installé, vers 15h00 jeudi, un barrage filtrant pour bloquer les camions de cette plate-forme logistique. Le personnel et les syndicats continuent de protester contre la mise sous franchise des 128 magasins de Delhaize en gestion propre.

Un porte-parole de Delhaize confirme que l’activité a repris normalement vendredi matin. «Les transports ont immédiatement repris après la levée du blocage. Le personnel avait poursuivi son travail pendant le blocage et la distribution est maintenant normalisée», a-t-il précisé. La direction ne pouvait toutefois déterminer l’impact de l’action syndicale sur l’approvisionnement dans les magasins. «Cela dépendra des stocks disponibles dans chaque commerce. Nous faisons tout pour limiter les pénuries et combler les retards de livraison», a ajouté le porte-parole. Lundi étant un jour férié, les supermarchés seront vraisemblablement pris d’assaut ce samedi.

Tous les magasins de la chaîne étaient accessibles vendredi matin, à l’exception de ceux d’Ixelles et de Mons, fermés quelques jours plus tôt et jusqu’au 2 mai par la direction pour «des raisons de sécurité». Mardi également se tient un nouveau conseil d’entreprise extraordinaire chez Delhaize, sans conciliateur social.