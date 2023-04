Guerre en Ukraine: après les frappes russes de la nuit dernière, Volodymyr Zelensky réagit en affirmant que la Russie se rapproche de «l’échec et de la punition»

« Cette terreur russe doit obtenir une riposte juste de l’Ukraine et du monde », a lancé sur Telegram Volodymyr Zelensky. « Chaque attaque, chaque acte pervers contre notre pays et (notre) peuple rapproche l’Etat terroriste de l’échec et de la punition », a-t-il encore cinglé.

Une autre frappe russe, sur Dnipro, grande ville du centre-est de l’Ukraine, a tué « une jeune femme et un enfant de trois ans », a déploré sur Telegram le maire Borys Filatov.

Selon l’administration militaire de Kiev, 11 missiles de croisière tirés depuis des bombardiers stratégiques ont été abattus dans le ciel de la capitale, ainsi que deux drones, sans faire de victimes ou de destructions notables.

Au total, l’armée ukrainienne a annoncé sur Telegram vendredi matin avoir abattu « 21 missiles de croisière de type X-101/X-555 sur un total de 23 ainsi que deux drones ».

L’attaque aux missiles a été lancée « aux alentours de 4 heures du matin » (01H00 GMT) depuis des bombardiers stratégiques russes de type Tu-95 situés dans la zone de la mer Caspienne, selon la même source.

A Ouman, ville de quelque 80.000 habitants et site du pèlerinage traditionnel des juifs hassidiques situé à quelque 200 kilomètres au sud de Kiev, des journalistes de l’AFP ont vu un immeuble d’habitation éventré avec de nombreux gravas au sol.

Deux corps sans vie ont été sortis des décombres par les secouristes.

Selon le gouverneur Igor Tabourets, deux missiles de croisière se sont abattus sur la ville, l’un ayant touché un immeuble résidentiel et l’autre un entrepôt.

Frappes plus rares

A Kiev, une ligne électrique a été coupée à la suite de la chute d’un débris qui a aussi endommagé la chaussée, selon les autorités.

« Aucune victime civile ni aucun dommage aux bâtiments résidentiels ou aux infrastructures n’ont été signalés » dans la capitale, a déclaré le chef des forces de défense antiaérienne de Kiev, Serguiï Popko, cité par l’administration.

Dans la ville d’Oukraïnka, près de Kiev, des éclats d’un missile abattu sont tombés sur un immeuble blessant une fillette, qui a été hospitalisée, selon le gouverneur régional Rouslan Kravtchenko.

Si la Russie bombarde régulièrement les villes et infrastructures ukrainiennes, les frappes massives étaient devenues plus rares ces derniers mois.

Il s’agit de la première attaque de cet ampleur sur la capitale ukrainienne depuis début mars.

Les frappes russes menées durant l’hiver visaient en particulier les infrastructures énergétiques, provoquant régulièrement des coupures massives d’électricité et d’eau courante. Ces attaques impliquaient alors des dizaines de missiles.

Cette tactique russe, assumée par le président Vladimir Poutine, n’a toutefois pas fait plier Kiev.

Le système de défense antiaérienne ukrainien a en effet été renforcé ces derniers mois par la livraison de matériel occidental, crucial pour l’effort de guerre du pays. Kiev a notamment reçu en avril les systèmes sophistiqués américains Patriot.

La capitale ukrainienne avait été la cible la semaine dernière d’une attaque de 12 drones de fabrication iranienne, dont huit avaient été abattus, sans faire de victimes.

L’essentiel des combats se déroule depuis le début de l’année dans l’Est pour le contrôle de la région industrielle du Donbass, et notamment dans et autour de la ville de Bakhmout, presque entièrement détruite par les affrontements les plus longs et les plus sanglants de la guerre.