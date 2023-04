«Love & Death» : que vaut la deuxième mini-série reconstituant le meurtre à la hache de Betty Gore par Candice Montgomery?

Après Jessica Biel, Elizabeth Olsen compose une femme complexe, et meurtrière, dans cette nouvelle lecture d’un fait divers sanglant, signée David E. Kelley. On a encore été happés !

Après le téléfilm « A Killing in a Small Town » (1990) et la mini-série « Candy », avec Jessica Biel, qui date de l’an passé, le service de streaming américain HBO Max (qui deviendra Max tout court dès lundi), a lâché ce jeudi les trois premiers épisodes de « Love & Death » (« Amour et Mort »), autre fictionnalisation d’un sanglant fait divers qui s’est bel et bien produit le vendredi 13 juin 1980. Ce jour-là, dans la petite ville de Wylie au Texas, Candice Montgomery, mère de famille âgée de 30 ans, a assassiné de quarante et un coups de hache son amie l’institutrice Betty Gore. Allan, le mari de cette dernière, qui avait été l’amant de Candice dite Candy, était alors en déplacement pour son travail. Et leur petite fille, en bas âge, se trouvait dans la pièce d’à côté.

Avant de révéler ce qu’il est advenu de la meurtrière, annonçons que cette nouveauté porte la signature de David E. Kelley, Monsieur Michelle Pfeiffer à la ville, et connu pour ces bijoux de séries que sont, notamment, « Ally McBeal », « Big Sky » et « Big Little Lies ». Si vous avez aimé la stylisation de cette dernière, sachez que l’homme a conféré la même forme, plutôt léchée, à son « Love & Death », qui compte parmi ses producteurs exécutifs une star de « Big Little Lies » : Nicole Kidman.