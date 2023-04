Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Belge est-il en train de modifier en profondeur sa manière de lutter contre ses difficultés de sommeil ? Alors que la Belgique est l’un des pays les plus gros consommateurs de benzodiazépines et d’hypnotiques de type Z, le plus grand grossiste-répartiteur belge de médicaments, Febelco, remarque que « pour la première fois depuis longtemps, les ventes de ce type de médicaments enregistrent une baisse d’environ 10 %, bien qu’ils représentent encore 5,5 millions de boîtes sur une base annuelle » souligne Olivier Delaere, le CEO de Febelco.