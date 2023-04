«William et Harry, de l’amour à la haine»: comment en sont-ils arrivés là?

Les deux frères terribles n’ont en effet pas respecté la promesse qu’ils avaient faite à Diana : ne jamais se fâcher, toujours se soutenir… Aujourd’hui, ils ne s’adressent plus la parole ni ne se voient. C’est officiel : la guerre est déclarée, du jamais vu au sein de la famille royale ! Pour autant, William ne serait pas le gentil prince doux au cœur tendre qu’on veut nous vendre. Caractériel, ultra-traditionaliste, il a été formé par sa grand-mère pour qui seule la couronne comptait. Le devoir avant tout. Harry, lui, a toujours été un peu le mal-aimé, le faire-valoir de la couronne, celui qui ne régnera jamais. Son livre-confession, « Le suppléant », gros succès en librairie cet hiver, a révélé les souffrances qu’il a endurées, le manque d’amour, le trauma de la perte de sa maman, toujours bien présent, l’acharnement des médias contre sa Meghan et, surtout, l’absence de soutien de son grand frère chéri.

On en mange, pour le moment, du docu sur la famille royale anglaise, couronnement de Charles III le 6 mai oblige ! Parmi tous ceux-ci, il en est un qui va retenir l’attention de bien des téléspectateurs : ce film du Français Vincent Martin, en première télé sur C8, et qui revient sur la guerre que se font les fils de Charles III.

Et si Harry assistera sans son épouse et ses enfants au couronnement de son papa, on peut se demander lequel des deux frères, au final, remportera la bataille de l’image et surtout le cœur des Britanniques.